Рогозин сообщил о сборке первого двигателя РД-171МВ для ракеты "Союз-5"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Первый экземпляр двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") собран в "НПО Энергомаш" (Химки, Московская область) и готовится к огневым испытаниям, сообщил в пятницу в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 "Иртыш" собран на подмосковном "НПО Энергомаш" и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире pic.twitter.com/YN5KrBn0iy

"Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 "Иртыш" собран на подмосковном "НПО Энергомаш" и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире", - написал Рогозин.

При создании двигателя РД-171МВ впервые в отрасли используется цифровое проектирование и производство.

Гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов сообщал ранее в интервью ТАСС, что на работы по модернизации двигателя РД-171М до уровня РД-171МВ, которые предполагают создание опытного образца, проведение его испытаний и доработку, планируется потратить из бюджета порядка 7 млрд рублей.

Ракету среднего класса "Союз-5" разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия", Роскосмос ранее утвердил ее эскизный проект. "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту. "Союз-5" планируется создать к 2021 году, проведение летных испытаний новой ракеты запланировано на 2022 год с космодрома Байконур.