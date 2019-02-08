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Рогозин сообщил о сборке первого двигателя РД-171МВ для ракеты "Союз-5"

По словам главы Роскосмоса, он является самым мощным в мире
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Сергей Бобылев/ТАСС
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Первый экземпляр двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") собран в "НПО Энергомаш" (Химки, Московская область) и готовится к огневым испытаниям, сообщил в пятницу в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 "Иртыш" собран на подмосковном "НПО Энергомаш" и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире", - написал Рогозин.

При создании двигателя РД-171МВ впервые в отрасли используется цифровое проектирование и производство.

Гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов сообщал ранее в интервью ТАСС, что на работы по модернизации двигателя РД-171М до уровня РД-171МВ, которые предполагают создание опытного образца, проведение его испытаний и доработку, планируется потратить из бюджета порядка 7 млрд рублей.

Ракету среднего класса "Союз-5" разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия", Роскосмос ранее утвердил ее эскизный проект. "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту. "Союз-5" планируется создать к 2021 году, проведение летных испытаний новой ракеты запланировано на 2022 год с космодрома Байконур.

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