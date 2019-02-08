Американский грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Грузовой корабль Cygnus, доставивший в ноябре на Международную космическую станцию (МКС) более 3,3 т грузов, в пятницу отстыковался от станции. Об этом сообщило на своем сайте Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA).

Корабль был отведен от американского модуля Unity с помощью дистанционного манипулятора Canadarm-2. После отделения корабля с него должны быть запущены несколько микроспутников CubeSat, а 25 февраля он войдет в плотные слои атмосферы над Тихим океаном.

Корабль был выведен на орбиту ракетой-носителем Antares, запущенной 17 ноября с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. Это был седьмой по счету запуск модернизированного корабля Cygnus и четвертый для новой версии носителя Antares. В нем двигатели AJ-26 заменены на российские РД-181 разработки НПО "Энергомаш".

Свой самый первый полет с грузами для МКС Cygnus, созданный корпорацией Orbital Sciences, совершил 18 сентября 2013 года. На разработку корабля ушло четыре года. Аппарат весом 7 т состоит из двух модулей - служебного, в котором расположена энергетическая установка, и грузового, созданного на основе оборудования, использовавшегося ранее в американских шаттлах.