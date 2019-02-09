Роскосмос: дата первого полета российского пилотируемого корабля к Луне еще не определена

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Федеральная целевая программа (ФЦП) создания сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей", с помощью которой предполагается совершить первый полет российского пилотируемого корабля к Луне, пока не утверждена, поэтому дата этого полета еще не определена. Об этом сообщил в субботу ТАСС советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

"Сейчас ведется обсуждение ФЦП по "Енисею" с федеральными органами исполнительной власти, программа на сегодняшний день не утверждена, деньги Минфином не выделены. Соответственно, нет утвержденных миссий или какой-то определенной даты первого пилотируемого полета на этой ракете к естественному спутнику Земли", - сказал собеседник агентства.

Блошенко пояснил, что основа ФЦП по "Енисею" - обеспечение первого полета ракеты-носителя сверхтяжелого класса к 2028 году, то есть исполнение указа президента РФ Владимира Путина.

"По установленным законодательством правилам формирования ФЦП разработаны сразу несколько вариантов ее концепции: от пускового минимума (единичный пуск с облетом Луны) до регулярных ежегодных миссий с высадкой человека на Луне, создания необходимой окололунной спутниковой ретрансляционной группировки, использования целой линейки лунных роверов и автоматических аппаратов-"разведчиков" и проведения большого комплекса научных исследований. Кроме того, рассматриваются разные темпы проведения таких работ. Каждый из этих вариантов, естественно, предполагает свой бюджет", - пояснил он.

Советник главы Роскосмоса подчеркнул, что, пока не будет принята программа создания "Енисея", Роскосмос не будет принимать каких-то решений по итоговым сценариям лунных миссий. "Мы хотели бы попросить воздержаться от спекуляций по этому вопросу со ссылками на некие "осведомленные источники в отрасли" или рабочие документы отраслевых институтов. Пока не утверждены объемы и, что не менее важно, темпы финансирования, что-то предметно обсуждать в этой области бесполезно. Как только будут приняты все необходимые решения, мы с удовольствием официально представим наше видение сценария освоения Луны и дадим все необходимые комментарии", - добавил Блошенко.

Лунная программа

В конце 2018 года Совет РАН по космосу принял концепцию российской лунной программы, однако поручил ее дополнить. В Роскосмосе сообщали, что эта программа будет реализована в несколько этапов до 2040 года. До этого предлагались разные концепции программ освоения дальнего космоса, включающих миссии к Луне, а датой первого пилотируемого полета назывались и 2031, и 2030 год.

Заместитель председателя Совета РАН по космосу Лев Зеленый говорил ТАСС, что в правительство предполагается направить концепцию по ракете-носителе сверхтяжелого класса, в которой содержатся части, связанные с пилотируемыми полетами на Луну и не только с этим. Еще одна часть лунной концепции, отмечал он, содержится в Федеральной космической программе. Ученые рассчитывают, что лунная концепция будет объединена в одном документе после 2025 года.