В Роскосмосе сообщили, что дата встречи Рогозина с главой NASA пока не известна

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Дата встречи генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джима Брайденстайна еще не определена. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Пока даты нет. Пока это прерогатива американской стороны - решать, когда и что. Они сейчас решают, от нас устное приглашение было сделано, мы теперь ждем их реакцию", - отметили в пресс-службе.

Ранее Роскосмос получил от NASA официальное письмо, подписанное Брайденстайном, об отзыве приглашения Рогозину посетить США. Этот визит планировался на февраль 2019 года. В интервью газете The Washington Post директор NASA сообщил, что принял соответствующее решение из-за позиции американских сенаторов.

Рогозин заявил в интервью РБК, что готов принять коллегу в ходе его очередной поездки в РФ, несмотря на отмену своего визита в США. Пресс-секретарь главы NASA Меган Пауэрс позднее сообщила ТАСС, что Брайденстайн не планирует в ближайшее время совершать поездки за границу, в том числе в Россию.