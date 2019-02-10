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В Роскосмосе сообщили, что дата встречи Рогозина с главой NASA пока не известна

Визит гендиректора российской госкорпорации в США планировался на февраль 2019 года, однако был отменен американской стороной
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Дата встречи генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джима Брайденстайна еще не определена. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

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"Пока даты нет. Пока это прерогатива американской стороны - решать, когда и что. Они сейчас решают, от нас устное приглашение было сделано, мы теперь ждем их реакцию", - отметили в пресс-службе.

Ранее Роскосмос получил от NASA официальное письмо, подписанное Брайденстайном, об отзыве приглашения Рогозину посетить США. Этот визит планировался на февраль 2019 года. В интервью газете The Washington Post директор NASA сообщил, что принял соответствующее решение из-за позиции американских сенаторов.

Рогозин заявил в интервью РБК, что готов принять коллегу в ходе его очередной поездки в РФ, несмотря на отмену своего визита в США. Пресс-секретарь главы NASA Меган Пауэрс позднее сообщила ТАСС, что Брайденстайн не планирует в ближайшее время совершать поездки за границу, в том числе в Россию.

Теги
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