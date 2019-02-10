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Рогозин назвал пути решения кадровой проблемы в Роскосмосе

Для этого нужно воспитать класс инженеров-конструкторов, считает глава госкорпорации
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Михаил Климентьев/ТАСС
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Михаил Климентьев/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Перед госкорпорацией "Роскосмос" стоит задача вырастить новый класс инженеров-конструкторов, поскольку Россия сталкивается с кадровой проблемой в вопросе обновления космической отрасли. Об этом заявил в воскресенье генеральный директор компании Дмитрий Рогозин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

"За последние годы мы растеряли конструкторский потенциал. Молодежь есть, она очень талантливая. Но она еще ничего не создавала, она ничего нового не конструировала", - сказал Рогозин.

"Сегодня в ракетно-космической отрасли 70 тыс. человек - это люди молодого возраста, которые пришли совсем недавно", - продолжил он. "Поэтому задача, которая стоит, и я ее понимаю как руководитель отрасли, - воспитать класс конструкторов и инженеров, озадачить их новыми целями и проектами и обеспечить прорывные решения", - отметил Рогозин.

"Когда мы говорим о том, где сейчас находится Роскосмос, не могу не признать одного важного факта: мы, безусловно, задержались на старой ракетно-космической технике", - указал Рогозин. "Нельзя вечно заниматься модернизацией того, что было уже однажды создано. Вечная модернизация убивает новое", - подчеркнул глава Роскосмоса.

Теги
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