В NASA сообщили о завершении работы марсохода Opportunity

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Работа марсохода Opportunity, связь с которым была потеряна в середине 2018 года, считается завершенной. Об этом заявил в среду на пресс-конференции директор Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) помощник директора NASA по научным исследованиям Томас Зурбукен. Трансляция пресс-конференции из Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния) велась на сайте NASA.

"Миссия Opportunity завершена", - сообщил он.

Как отметил в свою очередь директор NASA Джим Брайденстайн, когда марсоход Opportunity совершил посадку в 2004 году, "главная задача состояла в том, чтобы продвинуться по марсианской поверхности хотя бы на 100 ми проработать в течение 90 суток". "Сейчас, почти 15 лет спустя, после того как марсоход преодолел около 20 миль (32 км), мы отмечаем эти научные достижения", - подчеркнул он, поблагодарив всех участников проекта.

Связь с марсоходом прервалась 10 июня 2018 года после сильнейшей пылевой бури на Марсе, которая, по оценкам планетологов, возникает на Марсе раз в 6-8 лет и охватывает значительную часть поверхности планеты. К 11 сентября атмосферные условия в районе нахождения марсохода - в долине шириной 22 км на краю кратера Индевор - оказались достаточно благоприятными для того, чтобы специалисты NASA попытались восстановить с ним контакт. Марсоход должен был перейти в спящий режим во время бури, а после ее окончания вновь использовать солнечные батареи, однако ответного сигнала от Opportunity так и не поступало, возможно, из-за того, что слой пыли на солнечных батареях марсохода мешает подзарядке батарей.

Специалисты NASA неоднократно пытались восстановить ее, и последняя такая попытка была предпринята в минувший вторник. До этого NASA направляла 28 января на марсоход серию команд, в которой были учтены три возможных сценария неполадок: выход из строя основного радиопередатчика, работающего в диапазоне Х (5200-11000 Мгц), выход из строя запасного передатчика или сбой часов.

Opportunity совершил посадку на марсианское плато Meridiana в январе 2004 года, через три недели после того как на поверхность Марса опустился другой марсоход - Spirit, проработавший до марта 2010 года. Третий марсоход - Curiosity - имеет на борту радиоактивный источник энергии и поэтому пылевая буря не оказала на него серьезного воздействия. В конце ноября на поверхность Марса в районе экваториального нагорья Elysium - примерно в 600 км от кратера Гейл, где вел исследования Curiosity, - совершила посадку станция Mars InSight. К 2020 году NASA планирует доставить на поверхность Марса еще один аппарат для сбора информации, на основании которой ученые оценят вероятность существования жизни на Марсе в далеком прошлом, а также возможность обитания человека на этой планете в будущем.