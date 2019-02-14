Роскосмос опубликовал фото "валентинок" из космоса

Роскосмос по случаю Дня святого Валентина опубликовал снимки так называемых валентинок, которые сделали российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС). Фотографии представлены в Twitter госкорпорации.

"Для тех, кто отмечает День влюбленных - это самые настоящие космические Валентинки, созданные природой по всей территории планеты", - говорится в сообщении.