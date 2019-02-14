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Роскосмос опубликовал фото "валентинок" из космоса

Снимки сделали российские космонавты с борта МКС

Роскосмос по случаю Дня святого Валентина опубликовал снимки так называемых валентинок, которые сделали российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС). Фотографии представлены в Twitter госкорпорации.

"Для тех, кто отмечает День влюбленных - это самые настоящие космические Валентинки, созданные природой по всей территории планеты", - говорится в сообщении.

На борту МКС в настоящее время находятся россиянин Олег Кононенко и астронавты NASA Давид Сан-Жак и Энн МакКлейн. 

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