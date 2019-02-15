NASA: российские космические корабли "Союз" могут быть полезны для освоения Луны

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Российские космические корабли "Союз" представляют колоссальное преимущество при обслуживании Международной космической станции (МКС) и могут быть полезны в качестве резервной транспортной системы для освоения Луны. Об этом заявила в четверг корреспонденту ТАСС официальный представитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), комментируя слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о разработке по просьбе NASA лунной версии космического корабля "Союз".

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"NASA работает над созданием открытой инфраструктуры, которая позволит вести исследование Луны на устойчивой основе. Полет на Луну при сотрудничестве с коммерческими и международными партнерами заложит основу для исследования человечеством Марса и других объектов за его пределами", - сказала она. "Российские системы транспортировки представляют колоссальное преимущество при обслуживании Международной космической станции на низкой околоземной орбите. Хотя обсуждения пока находятся на ранней стадии, применение отличающихся друг от друга альтернативных систем и резервных транспортных мощностей может быть полезно для исследования Луны", - добавила представитель американского космического агентства, комментируя слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о разработке по просьбе NASA лунной версии космического корабля "Союз".

В четверг директор NASA Джим Брайденстайн на круглом столе в штаб-квартире организации в Вашингтоне сообщил о том, что американский проект освоения Луны будет включать в себя не только окололунную станцию Lunar Orbital Platform-Gateway, но целую инфраструктуру, связывающую Землю с ее естественным спутником, вплоть до обитаемых модулей на поверхности Луны. При этом участие в этом проекте, по его словам, будет открыто для всех заинтересованных международных партнеров.

10 января глава Роскосмоса заявил в эфире "России-24", что NASA просит российскую госкорпорацию разработать версию космического корабля "Союз" для полетов на Луну, чтобы создать вторую резервную космическую транспортную систему. США планируют при международном участии ввести в строй постоянно действующую окололунную станцию Lunar Orbital Platform-Gateway, к которой будут регулярно отправляться корабли с Земли. Рогозин ранее в интервью ТАСС заявлял, что Россия будет участвовать в этой программе только на паритетных началах.

Он сообщил также, что РКК "Энергия" сможет одновременно вести работы над пилотируемым кораблем "Федерация" и лунной версией "Союза". Подобный корабль, по его словам, укрепит российские позиции на международном уровне.

В России также разрабатывается собственная лунная программа, которая на первом этапе предполагает отправку автоматических миссий к естественному спутнику, затем облеты Луны на пилотируемом корабле и в перспективе посадку на планету космонавтов с последующим созданием лунной базы.