Следующий выход в космос с МКС по российской программе планируется в мае

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Очередной выход в открытый космос российских космонавтов запланирован на май этого года, говорится в сообщении РКК "Энергия".

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"На май текущего года намечен выход в открытый космос из российского сегмента Международной космической станции (МКС). Располагаемых ресурсов для выполнения программы экспедиции достаточно", - говорится в сообщении.

Выход в открытый космос по российской программе выполняют только космонавты Роскосмоса. Он осуществляется из российского сегмента МКС.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что в мае выход в космос выполнят космонавты Олег Кононенко, находящийся сейчас на станции, и Алексей Овчинин, который должен отправиться на МКС 14 марта. Собеседник агентства не уточнил, какие задачи в ходе выхода будут выполнять космонавты.

Кононенко находится на станции с начала декабря 2018 года вместе с астронавтами NASA и Канадского космического агентства Энн МакКлейн и Давидом Сен-Жаком. На 14 марта запланирован первый в этом году пилотируемый старт к МКС, который будет осуществлен с помощью ракеты-носителя "Союз- ФГ". На корабле "Союз МС-12" на станцию должны отправиться российский космонавт Алексей Овчинин, а также американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако этому помешала авария ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября.

Предыдущий выход в открытый космос по российской программе выполнили в ночь с 11 на 12 декабря 2018 года космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко. Операция была необходима для осмотра просверленного отверстия в обшивке пилотируемого корабля "Союз МС-09", которое было обнаружено в августе прошлого года.