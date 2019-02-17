Источник: в Роскосмосе ожидаются увольнения в связи с ситуацией на УКВЗ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет в понедельник совещание по ситуации с Усть-Катавским вагоностроительным заводом (УКВЗ, филиал Центра им. Хруничева). По итогам совещания могут состояться отставки в госкорпорации, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Рогозин в понедельник проведет совещание по ситуации с УКВЗ. Планируется рассмотреть возможности по выводу предприятия из кризиса", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на совещание приглашен заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гатаров, представитель полпреда президента по Уральскому федеральному округу Николая Цуканова, представители профсоюза УКВЗ и другие. Источник отметил, что УКВЗ - непрофильный актив для Роскосмоса, "но его поддержка обеспечивается из необходимости сохранения рабочих мест в Усть-Катаве, где нет других градообразующих предприятий".

По словам собеседника, "совещание может привести к отставкам в госкорпорации в связи с недовольством гендиректора результатами исполнения поручений по выделению УКВЗ в самостоятельное юридическое лицо из Центра Хруничева, находящегося под санацией со стороны Роскосмоса". "Без преобразования кризисного предприятия в самостоятельное АО меры по его оздоровления не могут рассматриваться как эффективные", - пояснил он.

В пресс-службе Роскосмоса не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Ситуация с УКВЗ

14 февраля работники Усть-Катавского вагоностроительного завода провели митинг из-за недовольства низкой заработной платой. Руководство завода тогда пообещало скорректировать оплату труда.

В начале февраля завод посетил Рогозин, который провел совещание с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским по поводу загрузки УКВЗ. Отмечалось, что реализация плана по дозогрузке трамвайного производства начнется уже в ближайшее время.

Позднее, 11 февраля, Рогозин в своем письме (есть в распоряжении ТАСС) на имя губернатора Челябинской области сообщил, что УКВЗ в ближайшее время требуется заказ на 100 трамваев в интересах обновления трамвайных парков Челябинска и Магнитогорска. Отсутствие заказа, отмечается в письме, может привести к остановке производства на заводе и массовым увольнениям.

В министерстве экономического развития Челябинской области, комментируя письмо главы Роскосмоса, ТАСС отметили, что по поручению губернатора работают над проектом по закупке экологически чистого транспорта, в том числе троллейбусов и трамваев. По словам представителя ведомства, ориентировочная минимальная потребность в трамваях до 2020 года в регионе составляет: Челябинск - 100 единиц, Златоуст - 25, Магнитогорск - 10, это число будет уточняться по результатам формирования новой маршрутной сети.

Там добавили, что одним из вариантов выполнения этих задач является государственно-частное партнерство через заключение концессионных соглашений, и, "разумеется, все закупки будут проходить в рамках конкурсных процедур".