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РАН: концепцию российской лунной программы планируют направить в правительство до лета

Ранее Совет Академии наук по космосу принял документ, но поручил дополнить его

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Концепция российской лунной программы должна быть направлена на рассмотрение в правительство до лета этого года, сообщил в понедельник ТАСС заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый.

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"[Работа] пока еще в процессе. Должна быть отправлена [в правительство] в этом году, до лета, но пока еще работа идет", - сказал Зеленый.

В конце 2018 года Совет РАН по космосу принял концепцию российской лунной программы, однако поручил ее дополнить. В Роскосмосе сообщали, что эта программа будет реализована в несколько этапов до 2040 года. До этого предлагались разные концепции программ освоения дальнего космоса, включающих миссии к Луне, а датой первого пилотируемого полета назывались и 2031, и 2030 год.

Зеленый сообщал ранее ТАСС, что в правительство предполагается направить концепцию ракеты-носителя сверхтяжелого класса, в которой содержатся части, связанные с пилотируемыми полетами на Луну и другими проектами. Еще одна часть лунной концепции, отмечал он, содержится в Федеральной космической программе. Ученые рассчитывают, что лунная концепция будет объединена в одном документе после 2025 года.

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