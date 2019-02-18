{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спутник "Глонасс-М" № 731 ввели в орбитальную группировку после техобслуживания

На данный момент по целевому назначению используются 24 спутника

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Спутник "Глонасс-М" № 731 был обратно введен в состав орбитальной группировки после технического обслуживания. Об этом сообщил в понедельник Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.

"По сообщению Центра управления системой ГЛОНАСС, техническое обслуживание космического аппарата "Глонасс-М" № 731 успешно завершено, аппарат используется по целевому назначению с 13:00 мск 17 февраля", - говорится в сообщении.

Космический аппарат был введен в систему 28 марта 2010 года, а выведен - 13 февраля.

По целевому назначению используются 24 спутника из 26 аппаратов, один космический аппарат находится в орбитальном резерве, еще один - на этапе испытаний ("Глонасс-К").

Теги
Россия
Пилотируемый запуск "Союза" к МКС застрахуют на 4,156 млрд рублей
Начальная цена контракта установлена на уровне 269,3 млн рублей
Читать полностью