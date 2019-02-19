Экипаж SIRIUS будет использовать шлемы с виртуальной реальностью при "высадке" на Луну

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Члены экипажа изоляционного эксперимента SIRIUS будут "выходить" на поверхность Луны в скафандрах, дополненных шлемами с виртуальной реальностью. Об этом во вторник в интервью ТАСС сообщил его командир, космонавт Евгений Тарелкин.

Гайд по созданию убежища на Луне для тех, кто хочет улететь

По замыслу организаторов эксперимента, экипажу SIRIUS предстоит отправиться на Луну, на орбите состыковаться с орбитальной станцией, затем "прилуниться" и выполнить несколько выходов на поверхность спутника Земли.

"Да, будет посадка на Луну. Здесь будет, по-видимому, использоваться спасательный скафандр "Сокол", дополненный шлемом с виртуальной реальностью", - сказал Тарелкин.

По его словам, во время выхода на поверхность экипажу предстоит собрать образцы лунного грунта. Также они будут управлять лунным ровером с борта станции.

SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) - серия экспериментов, которая реализуется на базе Института медико-биологических проблем РАН для подготовки к полетам в дальний космос, в первую очередь на окололунную станцию Lunar Orbital Platform-Gateway (прежнее название Deep Space Gateway). Первый из серии совместных российско-американских экспериментов SIRIUS был проведен в ноябре 2017 года, его продолжительность составила 17 дней. Экипаж провел более 60 разных экспериментов, "поймал" спутники рукой- манипулятором, управлял ровером на поверхности "Луны". Второй эксперимент по четырехмесячной изоляции стартует 19 марта, затем планируется восьмимесячный эксперимент, а затем - годовой.