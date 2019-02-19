Командир экипажа SIRIUS: в программу подготовки космонавтов могут ввести периоды изоляции

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Периоды изоляции в несколько недель могли бы стать частью программы подготовки космонавтов, такое мнение выразил во вторник в интервью ТАСС командир экипажа изоляционного эксперимента SIRIUS, космонавт Евгений Тарелкин.

Гайд по созданию убежища на Луне для тех, кто хочет улететь

"Это был бы неплохой опыт. Можно ввести это как один из этапов подготовки. Я так думаю, что в дальнейшем это будет введено... но не на такие длительные сроки - хватит пары недель изоляции", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Космонавт отметил, что делительная изоляция может выбить человека из ритма подготовки, так как в отряде космонавтов очень жесткий график учебы и тренировок.

Евгений Тарелкин станет командиром экипажа изоляционного эксперимента SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station). Сценарий эксперимента будет имитировать полет на Луну: "перелет" до спутника с последующим облетом и поиском места приземления, "прилунение" четырех членов экипажа для проведения операций на поверхности, "пребывание" на орбите Луны и дистанционное управление лунным ровером для подготовки базы, возвращение на Землю.

Старт четырехмесячного эксперимента запланирован на 19 марта.