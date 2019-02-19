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Роскосмос запускает проект облета Земли туристами по "гагаринскому" маршруту

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что это позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть Землю из космоса

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Будущие космические туристы смогут повторить полет Юрия Гагарина, облетев Землю за один виток. Такой проект запускает Роскосмос, сообщил во вторник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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"Запускаем проект облета Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть нашу планету из космоса", - написал Рогозин в Twitter.

Гагарин стал первым в мире человеком, совершившим космический полет. На корабле "Восток-1" он 12 апреля 1961 года выполнил один виток вокруг Земли. Его полет продолжался 108 минут.

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