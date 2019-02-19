Роскосмос запускает проект облета Земли туристами по "гагаринскому" маршруту

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Будущие космические туристы смогут повторить полет Юрия Гагарина, облетев Землю за один виток. Такой проект запускает Роскосмос, сообщил во вторник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

"Запускаем проект облета Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть нашу планету из космоса", - написал Рогозин в Twitter.

Гагарин стал первым в мире человеком, совершившим космический полет. На корабле "Восток-1" он 12 апреля 1961 года выполнил один виток вокруг Земли. Его полет продолжался 108 минут.