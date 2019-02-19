Роскосмос начал переговоры с коммерческими компаниями по проекту "Тропой Гагарина"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" начала переговоры с рядом коммерческих компаний об организации полетов космических туристов по новой упрощенной программе "Тропой Гагарина", которая не предполагает посещения Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил ТАСС во вторник представитель госкорпорации.

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

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"Уже ведутся переговоры с рядом коммерческих компаний по развитию проекта космического туризма "Тропой Гагарина", который не предусматривает посещения МКС", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что "по новой программе, непрофессиональные космонавты будут повторять схему полета первого космонавта Юрия Гагарина, корабль с туристами будет совершать не более одного-двух витков по орбите Земли [Гагарин облетел вокруг планеты один раз]".

Собеседник добавил, что подготовка туристов к полетам по этой программе "будет требовать от непрофессионалов меньшего объема тренировок в Центре подготовки космонавтов, чем при полетах на станцию".

Ранее Роскосмос подписал новый контракт на полет по уже отработанной программе двух космических туристов на МКС с компанией Space Adventures. Полет будет выполнен на одном корабле до конца 2021 года.