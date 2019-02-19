Экипаж новой экспедиции на МКС приступил к сдаче экзаменов

"Сегодня экипаж в составе космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина, астронавтов NASA Ника Хейга и Кристины Кох приступили к сдаче экзамена на тренажере российского сегмента Международной космической станции (РС МКС). Традиционно комплексная тренировка началась с доклада командира экипажа членам экзаменационной комиссии о готовности к испытанию", - говорится в сообщении.

Космонавты вытянули билеты с перечисленными в них нештатными ситуациями, и получив напутствия экзаменаторов, и направились к тренажеру РС МКС. "Наш экипаж по-прежнему хорош. Теперь его усилили Кристиной Кох, и на этот раз у нас точно все получится", - сказал командир корабля "Союз МС-12" Алексей Овчинин, которого цитирует пресс-служба ЦПК.

В ходе экзаменационной тренировки комиссия оценивает действия экипажа по эксплуатации оборудования, работу с аппаратурой и системами обеспечения жизнедеятельности на станции. Результат экзамена также определяет реакция будущих участников длительной экспедиции на нештатные ситуации. Экипаж должен вовремя обнаружить отказ или рассогласование систем МКС, определить характер происшествия и оперативно принять решение по выходу из этой ситуации. В среду основной экипаж будет сдавать экзамены на тренажере пилотируемого корабля "Союз МС", уточнили в Центре.

В пресс-службе также пояснили ТАСС, что дублирующий экипаж этой экспедиции - космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты NASA и Европейского космического агентства Эндрю Морган и Лука Пармитано, не будет сдавать экзамены в этот раз, поскольку уже сдавал их в ноябре 2018 года. "Скворцов, Морган и Пармитано дублировали экипаж Олега Кононенко (Роскосмос), Энн Макклейн (NASA) и Давида Сен-Жака (Канадское космическое агентство), который сейчас работает на МКС, и они уже завершили комплексные экзаменационные тренировки, поэтому повторно им уже не нужно проходить этот этап", - сказали в ЦПК.

Новая экспедиция

Межведомственная комиссия на заседании 21 февраля рекомендует к прохождению дальнейших тренировок основной и дублирующий экипажи МКС. 26 февраля они улетят на Байконур. Окончательно составы экипажей утвердит госкомиссия на космодроме за несколько дней до старта. Запуск новой экспедиции на МКС запланирован на 14 марта на корабле "Союз МС-12".

На корабле "Союз МС-12" на станцию должны отправиться космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября.