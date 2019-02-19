Часть испытателей корабля "Федерация" перешла из РКК "Энергия" в S7 Space

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Несколько человек из летно-испытательного отдела РКК "Энергия", включая космонавта-испытателя Марка Серова, ушли из корпорации в частную российскую компанию S7 Space (оператор проектов "Морской старт" и "Воздушный старт"). Об этом сообщила во вторник ТАСС депутат Госдумы, летчик-космонавт РФ, Герой России Елена Серова.

В РКК "Энергия" они занимались наземными испытаниями перспективного пилотируемого корабля "Федерация".

"Мой супруг с сегодняшнего дня работает в компании S7 Space. Вместе с ним в эту компанию перешла часть сотрудников летно-испытательного отдела РКК "Энергия", - сказала Серова.

В свою очередь, источник в ракетно-космической отрасли уточнил ТАСС, что вместе с Серовым в S7 Space ушли еще пять человек из летно-испытательного отряда РКК "Энергия".

В РКК "Энергия" и S7 Space ТАСС не комментируют информацию об уходе из корпорации в частную компанию сотрудников летно-испытательного отдела предприятия.

В 2018 году в S7 Space начали работать генеральный конструктор "Федерации" Николай Брюханов и генконструктор ракеты-носителя "Союз-5", которая должна выводить на орбиту перспективный корабль, Игорь Радугин.

Ранее гендиректор S7 Space Сергей Сопов сообщил ТАСС, что уходит из компании. По его словам, он работает в нынешней должности до конца этой недели.

Корабль "Федерация"

"Федерация" разрабатывается в ракетно-космической корпорации "Энергия". Корабль предназначен для доставки людей и грузов как на околоземную орбиту, так и в дальний космос. Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года.

Как ранее сообщили в пресс-службе РКК "Энергия", в настоящее время для проведения автономных и комплексных испытаний выпущен основной объем рабочей конструкторской документации. Развернуто изготовление макетов отсеков корабля, включая конструкцию и бортовые системы. Начало летных испытаний "Федерации" в беспилотном варианте запланировано на 2023 год.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что госкорпорация намерена переименовать перспективный пилотируемый космический корабль "Федерация".