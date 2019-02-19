{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Часть испытателей корабля "Федерация" перешла из РКК "Энергия" в S7 Space

Речь идет о шести сотрудниках, уточнил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли
Макет пилотируемого транспортного корабля "Федерация" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Макет пилотируемого транспортного корабля "Федерация"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Несколько человек из летно-испытательного отдела РКК "Энергия", включая космонавта-испытателя Марка Серова, ушли из корпорации в частную российскую компанию S7 Space (оператор проектов "Морской старт" и "Воздушный старт"). Об этом сообщила во вторник ТАСС депутат Госдумы, летчик-космонавт РФ, Герой России Елена Серова.

На эту тему

В РКК "Энергия" они занимались наземными испытаниями перспективного пилотируемого корабля "Федерация".

"Мой супруг с сегодняшнего дня работает в компании S7 Space. Вместе с ним в эту компанию перешла часть сотрудников летно-испытательного отдела РКК "Энергия", - сказала Серова.

В свою очередь, источник в ракетно-космической отрасли уточнил ТАСС, что вместе с Серовым в S7 Space ушли еще пять человек из летно-испытательного отряда РКК "Энергия".

В РКК "Энергия" и S7 Space ТАСС не комментируют информацию об уходе из корпорации в частную компанию сотрудников летно-испытательного отдела предприятия.

В 2018 году в S7 Space начали работать генеральный конструктор "Федерации" Николай Брюханов и генконструктор ракеты-носителя "Союз-5", которая должна выводить на орбиту перспективный корабль, Игорь Радугин.

Ранее гендиректор S7 Space Сергей Сопов сообщил ТАСС, что уходит из компании. По его словам, он работает в нынешней должности до конца этой недели.

Корабль "Федерация"

"Федерация" разрабатывается в ракетно-космической корпорации "Энергия". Корабль предназначен для доставки людей и грузов как на околоземную орбиту, так и в дальний космос. Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года.

Как ранее сообщили в пресс-службе РКК "Энергия", в настоящее время для проведения автономных и комплексных испытаний выпущен основной объем рабочей конструкторской документации. Развернуто изготовление макетов отсеков корабля, включая конструкцию и бортовые системы. Начало летных испытаний "Федерации" в беспилотном варианте запланировано на 2023 год.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что госкорпорация намерена переименовать перспективный пилотируемый космический корабль "Федерация".

Теги
РоссияСерова, Елена Олеговна
Space Adventures надеется на плодотворное сотрудничество с Роскосмосом
Ранее американская компания подписала с российской госкорпорацией новый контракт на полет двух космических туристов
Читать полностью