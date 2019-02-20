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Экипаж "Союза МС-12" возьмет в полет игрушечную таксу

По словам космонавта Алексея Овчинина, игрушка будет выполнять роль индикатора невесомости

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 20 февраля. / ТАСС/. Экипаж "Союза МС-12" возьмет с собой на МКС игрушечную таксу в качестве индикатора невесомости, сообщил журналистам в среду российский космонавт Алексей Овчинин.

"Индикатором невесомости у нас будет собака такса, которая была у нас в предыдущем полете", - сказал Овчинин.

Он также возьмет с собой фотографии родных и близких.

Как отметил космонавт, в данный момент экипаж сдает предполетные экзамены. "Сейчас сдаем комплексные экзамены, и надеюсь, что 14 марта мы благополучно стартуем", - добавил он.

На корабле "Союз МС-12" на станцию должны отправиться Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября 2018 года.

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