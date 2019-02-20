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Рогозин сомневается, что Space X сможет создать ракетные двигатели лучше российских

По словам главы Роскосмоса, Илон Маск не является специалистом в этом вопросе и просто не понимает, о чем идет речь

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что компания Space X Илона Маска в ближайшем будущем не сможет разработать ракетные двигатели, которые превзойдут российские.

"Маск не является специалистом техническим в этом вопросе, просто не понимает, о чем идет речь. Это как сравнивать дизельные и бензиновые двигатели по возможностям. До сих пор он летал и летает на кислородо-керосиновых двигателях, он собирается выйти на новые показатели по двигателю, у нас такое тоже есть", - сказал Рогозин в среду журналистам.

"Хочу сказать, что дай бог им удачи создать двигатель лучше, чем у нас. Пока не получится, Россия в этой части номер один в мире", - отметил глава Роскосмоса.

Ранее основатель Space X Илон Маск сообщал, что новый двигатель Raptor разработки этой компании превзошел российский РД-180 по показателю уровня давления в камере сгорания.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичСШАРоссияМаск, Илон
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