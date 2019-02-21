Forbes: станция Mars InSight зафиксировала необычный звук низкой частоты

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Странный звук низкой частоты зафиксировала в последние 72 часа аппаратура американской станции Mars InSight, совершившей в конце ноября 2018 года посадку в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia) к северу от марсианского экватора. Об этом сообщил в среду журнал Forbes со ссылкой на планетолога из Корнеллского университета Дона Бэнфилда.

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По его данным, звук фиксировался на протяжении 100 секунд. Он высказал предположение, что источником звука мог быть метеор, вошедший в атмосферу Марса, сильное атмосферное возмущение или сошедшая неподалеку от места посадки аппарата лавина. Расстояние до источника звука установить пока не удалось, однако эксперт не исключил, что эти данные, возможно, удастся получить в ходе дальнейших исследований.

Автоматическая станция, создание которой обошлось в $828 млн, была запущена в мае 2018 года с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Преодолев расстояние в 480 млн км, она совершила в конце ноября посадку на поверхность Марса в 4 градусах к северу от экватора, неподалеку от древних вулканов - купола Гекаты, горы Элизий и купола Альбор. В районе посадки существуют глубокие впадины - борозда Цербер, борозда Элизий и борозда Гефеста. В 550 км от места посадки находится кратер Гейл, где в августе 2012 года опустился марсоход Curiosity.

В начале декабря 2018 года аппаратура станции впервые смогла зафиксировать шум ветра на Марсе и передать эту запись на Землю. Датчики станции передали параметры колебаний солнечных панелей станции, вызванных марсианским ветром. Его скорость составила 5-7 м/с, и дул он с северо-запада на юго-восток.

Аппаратура станции предназначена для изучения строения Марса путем замеров температуры поверхности планеты и регистрации подземных толчков. Ученые планируют получить данные о толщине и структуре коры планеты, составе ее мантии, а также размере, составе и физическом состоянии ее ядра.

Связь с посадочным модулем осуществляется через систему дальней космической связи. Ожидается, что станция проработает на поверхности Марса один марсианский год или около двух земных лет - примерно до ноября 2020 года.