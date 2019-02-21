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Экипаж МКС-59/60 будет на орбите заниматься йогой и вести блоги в соцсетях

Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох будут находиться на орбите на протяжении 204 суток
Астронавты NASA Кристина Кох, Ник Хейг и космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Астронавты NASA Кристина Кох, Ник Хейг и космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 21 февраля. / ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох планируют вести в соцсетях репортажи с борта Международной космической станции и заниматься йогой.

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"Я буду стараться продолжать вести блог. Это будет зависеть от того, на сколько я буду загружен работой. Если у меня будет оставаться время, я буду стараться продолжать репортажи в соцсетях", - сообщил в четверг журналистам Овчинин на предполетной конференции в Звездном городке.

Астронавты NASA также подтвердили, что будут делиться своим космическим опытом со всеми желающими на Земле. "Я чувствую огромную честь, что наша мечта сбылась - мы полетим на МКС. Наша обязанность поделиться этим со всеми, кому это интересно", - сказала Кох.

Она также отметила, что намерена продолжать и на орбите свои занятия йогой. "Да, я люблю занятия йогой, и в космосе это будет возможно. Для астронавтов разработан комплекс упражнений, которые включают не только силовые тренировки или бег, но и растяжку. У нас будет личное время для занятия любимыми делами на станции", - сказала она.

Старт корабля "Союз МС- 12" с интернациональным экипажем на борту запланирован на 14 марта с космодрома Байконур. Согласно программе полета Овчинин, Хейг и Кох будут находиться на орбите на протяжении 204 суток.

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