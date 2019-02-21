Центр Хруничева выпустит 14 ракет "Протон" для Роскосмоса и других заказчиков до 2021 года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева планирует до 2021 года произвести 14 ракет-носителей "Протон-М" и столько же разгонных блоков "Бриз-М" для Роскосмоса и коммерческих запусков. Об этом сообщил в четверг представитель предприятия Андрей Панкратов.

"В ближайшие два месяца будет завершено производство еще трех комплектов ракет-носителей "Протон-М" и разгонных блоков "Бриз-М", которые будут отправлены на Байконур в согласованные с соответствующим заказчиком и госкорпорацией "Роскосмос" сроки", - сказал Панкратов, выступая на конференции "Авиационное и космическое страхование" в Москве.

По его словам, во исполнение действующих контрактов с Роскосмосом и коммерческими заказчиками дополнительно к трем изготавливаются еще семь комплектов "Протон-М"/"Бриз- М".

"В планах на 2020-2021 годы предусмотрено производство еще четырех комплектов изделий для выполнения потенциальных коммерческих контрактов", - добавил Панкратов.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что эксплуатация ракет "Протон-М" завершится в 2025 году.