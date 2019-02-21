МГУ поучаствует в создании Национального космического центра

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Факультет космических исследований МГУ имени М. В. Ломоносова примет участие в создании Национального космического центра в Москве, который президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил создать правительству города и Роскосмосу. Об этом в четверг ТАСС сообщила пресс-служба вуза.

"Пока можем сказать, что от МГУ имени М. В. Ломоносова в проекте по созданию Национального космического центра будут участвовать специалисты факультета космических исследований МГУ. Также возможно участие и других факультетов МГУ, крупных участников в космической отрасли, детали прорабатываются", - сообщила пресс-служба вуза.

Как сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, центр заработает через три с половиной года, проект также предполагает создание аэрокосмического кластера, где будут размещены предприятия и конструкторские бюро, связанные с космической деятельностью. По его словам, центр будет создаваться на территории нынешнего завода Центра Хруничева и этот проект связан с финансовым оздоровлением предприятия. Рогозин добавил, что на территории кластера будут развернуты базовые кафедры "вузов-доноров", которые готовят специалистов для Роскосмоса.

Факультет космических исследований был учрежден 16 февраля 2017 года на Ученом совете МГУ по инициативе ректора Московского университета академика Виктора Садовничего. Летом 2017 года состоялся первый набор.