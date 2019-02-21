Источник: блок "Фрегат" парировал отклонение орбиты в 60 км во время запуска Egyptsat-A

МОСКВА. 22 февраля. /ТАСС/. Разгонный блок (РБ) "Фрегат" парировал отклонение орбиты в 60 км, возникшее на этапе работы ракеты "Союз" в ходе выведения египетского спутника Egyptsat-A. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в ракетно-космической отрасли.

"Перигей орбиты спутника был ниже на 60 км после работы третей ступени ракеты-носителя", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, телеметрии после выхода блока в зону радиовидимости показала, что "разгонному блоку удалось парировать ситуацию и выйти на расчетную орбиту".

Другой источник уточнил ТАСС, что "солнечные батареи спутника раскрылись, с него поступает телеметрия".

Ранее в Роскосмосе сообщили ТАСС, что спутник был выведен на целевую орбиту. В госкорпорации уточнили, что во время запуска были погрешности, однако сейчас все штатно.

Спутник EgyptSat-A

Изначально EgyptSat-A должен был отправиться на орбиту 22 ноября 2018 года, однако пуск несколько раз переносился. Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур 21 февраля.

Аппарат изготовлен в интересах египетского Национального агентства по дистанционному зондированию Земли и должен заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым прервалась в апреле 2015 года. В мае 2016 года РКК "Энергия" сообщила, что приступила к созданию аппарата за счет страхового покрытия за потерянный спутник.

Новый египетский космический аппарат EgyptSat-A получит усовершенствованные оптико-электронную систему и бортовой комплекс управления, высокоскоростную бортовую радиолинию и модернизированные солнечные батареи. При этом доля российских комплектующих в EgyptSat-A будет существенно выше, чем в EgyptSat-2. В частности, на спутнике будут установлены отечественные передатчики X-диапазона, прошедшие апробацию на Международной космической станции.

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