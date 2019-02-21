Солнечные батареи на спутнике Egyptsat-A раскрылись

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Солнечные батареи египетского спутника Egyptsat-A раскрылись штатно, с аппаратом состоялся первый сеанс связи. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Роскосмосе.

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"Солнечные батареи аппарата раскрылись. Состоялся первый сеанс связи [со спутником]", - сказали в госкорпорации.

Ранее в Роскосмосе сообщили ТАСС, что спутник, запущенный у четверг с космодрома Байконур, был выведен на целевую орбиту. В госкорпорации уточнили, что во время запуска были погрешности, однако сейчас все штатно.

Источник в ракетно-космической отрасли рассказал ТАСС, что разгонный блок "Фрегат" парировал отклонение орбиты в 60 км, возникшее на этапе работы ракеты "Союз-2.1б" в ходе выведения египетского спутника EgyptSat-А.

Спутник EgyptSat-A

Изначально EgyptSat-A должен был отправиться на орбиту 22 ноября 2018 года, однако пуск несколько раз переносился.

Аппарат изготовлен в интересах египетского Национального агентства по дистанционному зондированию Земли и должен заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым прервалась в апреле 2015 года. В мае 2016 года РКК "Энергия" сообщила, что приступила к созданию аппарата за счет страхового покрытия за потерянный спутник.

Новый египетский космический аппарат EgyptSat-A получит усовершенствованные оптико-электронную систему и бортовой комплекс управления, высокоскоростную бортовую радиолинию и модернизированные солнечные батареи. При этом доля российских комплектующих в EgyptSat-A будет существенно выше, чем в EgyptSat-2. В частности, на спутнике будут установлены отечественные передатчики X-диапазона, прошедшие апробацию на Международной космической станции.