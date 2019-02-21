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Глава NASA заявил, что США создают коалицию стран для освоения Луны

По словам Джима Брайденстайна, на Луну отправят и людей, и посадочные модули, и роботов
Глава NASA Джим Брайденстайн Антон Новодережкин/ТАСС
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Глава NASA Джим Брайденстайн
© Антон Новодережкин/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Вашингтон намерен создать объединение государств для совместной реализации планов по освоению Луны и установлению на ней постоянного присутствия. Об этом заявил в четверг директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

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"Мы создаем коалицию стран, чтобы вернуться на Луну на постоянной основе, - сказал он. - Другими словами, на этот раз, когда мы прибудем, мы останемся [на Луне]". На вопрос о том, предполагается ли доставить к спутнику Земли различные аппараты, роботизированные системы или астронавтов США, Брайденстайн ответил: "Все перечисленное".

"Мы прибудем и с людьми, и с посадочными модулями, и с луноходами, и с роботами", - пояснил он. Как подчеркнул Брайденстайн, с точки зрения американской стороны, "цель состоит не в том, чтобы оставить [на Луне] флаги и следы, а потом не возвращаться в течение 50 лет". "Мы хотим прибыть на постоянной основе", - добавил он.

Как подчеркнул Брайденстайн, при реализации данных планов важную роль могут сыграть частные компании, в том, что касается разработок, позволяющих многократно использовать ракеты-носители и космические аппараты. Глава NASA выразил надежду на то, что однажды "все элементы инфраструктуры между Землей и Луной можно будет применять повторно". "Это позволит нам перемещаться туда и обратно, но важную роль в этом играет частный сектор", - сказал он.

Брайденстайн подчеркнул, что "Луна привлекает большой интерес на международном уровне". Как он отметил, причина этого заключается в том, что "на Луне имеются ресурсы", в том числе "сотни миллиардов тонн льда", которые, по его словам, в перспективе могут быть использованы как "средство для поддержания жизни". "Это природные ресурсы, которые можно использовать в самых разных целях", - добавил глава космического ведомства США.

О планах Израиля

Глава NASA отметил, что "Израиль может сыграть важную роль в возвращении на Луну на постоянной основе". Он заострил внимание на планах этой страны доставить на Луну космический аппарат. Он будет находиться на борту ракеты- носителя Falcon 9 компании SpaceX. Запуск с космодрома на мысе Канаверал планируется осуществить вечером в четверг по местному времени (ночь на пятницу по мск).

"Израиль будет четвертой страной, которая достигнет поверхности Луны", - сказал Брайденстайн. "Уникально в данном случае то, что эта миссия более чем на 90% финансируется из средств частного сектора. Это первый частный лунный посадочный модуль", - добавил он.

Теги
СШАИзраиль
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