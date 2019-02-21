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Запуск "Союза-СТ" со спутниками OneWeb отложили как минимум на день

Он был намечен на 26 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутниками британской компании OneWeb, намеченный на 26 февраля, отложен как минимум на день из-за необходимости изучения данных о запуске ракеты "Союз-2.1б" с Байконура. Об этом сообщил в пятницу глава OneWeb Грег Уайлер.

"Задержка запуска по меньшей мере на один день. Рад был увидеть, что запуск спутника EgyptSat-A был успешным, но необходимо изучить больше данных, прежде чем продолжить", - написал Уайлер в Twitter.

Запуск "Союза-СТ" должен состояться с космодрома Куру во Французской Гвиане. В четверг, 21 февраля, с Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с египетским аппаратом EgyptSat-A, который был успешно выведен на целевую орбиту, несмотря на "погрешности", о которых сообщили в Роскосмосе.

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