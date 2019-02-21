Японский зонд "Хаябуса-2" совершил успешную посадку на астероид Рюгу

ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Японский космический зонд "Хаябуса-2" совершил в пятницу успешную посадку на астероид Рюгу, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Аппарат сумел сесть на заранее выбранную относительно ровную площадку диаметром 6 м, расположенную у экватора астероида. После посадки "Хаябуса-2" выстрелил в поверхность астероида металлической пулей и немедленно собрал поднявшиеся образцы пород специальным пылесосом. Частицы почвы и камней помещены в герметичный контейнер. Взяв образцы его почвы, зонд взлетел с небесного тела.

Аппарат, как ожидается, вернется на орбиту астероида. Он будет находиться там до конца года. Предполагается, что "Хаябуса-2" совершит еще две посадки на это небесное тело и продолжит сбор его пород.

Нынешняя операция по посадке аппарата началась еще в четверг с опозданием почти на пять часов от намеченного времени из-за дополнительной проверки систем космического зонда. Поэтому скорость опускания на поверхность астероида с высоты примерно 20 км была существенно ускорена. Сложность операции заключалась в том, что операторы с Земли не могли управлять процессом посадки - сигнал до аппарата на таких расстояниях идет слишком долго. Поэтому "Хаябуса-2" выполнял свой сложный маневр самостоятельно, ориентируясь по отражающему солнечный свет маячку, который был заблаговременно сброшен в район посадки.

Миссия зонда

На орбите астероида Рюгу диаметров всего 900 м он находится с июня прошлого года. Ранее предполагалось, что "Хаябуса-2" совершит посадку на это небесное тело в минувшем октябре. Однако выяснилось, что в выбранном для этого месте находятся многочисленные острые камни высотой примерно 60 см. После этого в результате тщательных наблюдений была выбрана новая площадка для посадки.

Астероид Рюгу ("Дворец дракона") находится между Землей и Марсом. "Хаябуса-2" был запущен к нему в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Ученые рассчитывают найти на астероиде породы, сохранившиеся там в неприкосновенности со времени рождения нашей Солнечной системы. Особые надежды возлагаются на то, что там удастся обнаружить следы воды и органических веществ, что, как полагают, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Ожидается, что зонд весом около 600 кг ориентировочно в ноябре или декабре сойдет с орбиты астероида и отправится в обратный путь. В 2020 году он должен вернуться на Землю. "Хаябуса-2" представляет собой модифицированную версию первого "Сокола", который впервые в истории сумел доставить на Землю образцы материалов, собранные на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. В мае 2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду Итокава. За семь лет зонд преодолел расстояние в 6 млрд км, что стало на тот момент абсолютным рекордом в истории космонавтики.

В новость были внесены изменения (2:22 мск) - добавлена информация о взятии пород и взлете