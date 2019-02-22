Директор NASA поздравил Израиль с успешным выводом на орбиту лунного аппарата "Берешит"

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Директор NASA Джим Брайденстайн поздравил Израиль с успешным выводом в космос аппарата "Берешит" компании SpaceIL. Соответствующее заявление он опубликовал в четверг в Twitter .

Ночью на Луну отправится первый частный зонд "Берешит". Зачем это израильтянам из SpaceIL?

"Поздравляю команду SpaceIL и Израильское космическое агентство с запуском первого коммерческого лунного аппарата! Это исторический шаг для двух государств, а также для частной космической отрасли по мере того, как мы расширяем наше взаимодействие за пределами низкой геостационарной орбиты и на Луне," - написал он.

Ранее компания SpaceX вывела в космос индонезийский спутник связи PSN-6 (Nusantara Satu) и лунный космический аппарат "Берешит" израильской компании SpaceIL. Ракета-носитель Falcon 9 с аппаратами стартовала с базы ВВС США на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в четверг в 20:45 по времени Восточного побережья США (04:45 мск пятницы).

Американской компании удалось и на этот раз обеспечить вертикальный спуск отработанной первой ступени Falcon 9. После отделения первая ступень ракеты, выполняющая роль разгонного блока, совершила запланированную мягкую посадку на дистанционно управляемую платформу в Атлантическом океане у побережья Флориды. Из-за темноты компания смогла показать не весь спуск ступени, а только завершающий этап.

Израильский аппарат "Берешит" (название первой библейской книги Бытия на иврите) массой 600 кг создавался в рамках проекта Google Lunar X Prize. Согласно его условиям, частная компания, первой доставившая на Луну автоматическую станцию, способную передвигаться по поверхности естественного спутника Земли на дистанцию не менее 500 м, получила бы приз в $20 млн. В марте 2018 года компания Google отменила этот конкурс, однако израильская компания продолжила работу над лунным модулем, затратив на проект около $88 млн.

Израильтяне намеревались осуществить посадку своего аппарата на Луну еще 13 февраля 2019, теперь же ожидается, что станция прилунится 11 апреля 2019 года. Как отмечал профильный интернет-портал Space.com, в случае успеха Израиль станет четвертым государством - после России, США и Китая, - которому удастся доставить автоматическую станцию на поверхность естественного спутника Земли.