Роскосмос сообщил о начале программы летных испытаний спутника Egyptsat-A

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Все параметры бортовых систем египетского спутника Egyptsat-A, запущенного 21 февраля с космодрома, соответствуют норме, сообщили в пятницу в Роскосмосе.

"Все параметры бортовых систем космического аппарата - в норме. Начато выполнение программы летных испытаний спутника, после которых космический аппарат будет передан на управление египетской стороне", - сказали в госкорпорации.

Спутник Egyptsat-A был запущен на ракете "Союз-2.1б" в четверг с космодрома Байконур. Во время выведения космического аппарата возникла нештатная ситуация.

Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, перигей орбиты спутника был ниже на 60 км после работы третьей ступени ракеты-носителя, однако разгонному блоку "Фрегат" удалось парировать отклонение.

Позже в Роскосмосе отметили, что спутник был принят на управление египетской стороной.

О спутнике

Изначально EgyptSat-A должен был отправиться на орбиту 22 ноября 2018 года, однако пуск несколько раз переносился. Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур 21 февраля.

Аппарат изготовлен в интересах египетского Национального агентства по дистанционному зондированию Земли и должен заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым прервалась в апреле 2015 года. В мае 2016 года РКК "Энергия" сообщила, что приступила к созданию аппарата за счет страхового покрытия за потерянный спутник.

Новый египетский космический аппарат EgyptSat-A получит усовершенствованные оптико-электронную систему и бортовой комплекс управления, высокоскоростную бортовую радиолинию и модернизированные солнечные батареи. При этом доля российских комплектующих в EgyptSat-A будет существенно выше, чем в EgyptSat-2. В частности, на спутнике будут установлены отечественные передатчики X-диапазона, прошедшие апробацию на Международной космической станции.