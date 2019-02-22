Команда из двух женщин-астронавтов совершит выход в открытый космос 29 марта

ТАСС, 22 февраля. Выход в открытый космос команды из двух женщин - американских астронавтов состоится 29 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг в официальном блоге Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Выход в космос с Международной космической станции (МКС) совершат астронавт NASA Кристина Кох, которая в середине марта отправится в полет в составе американо-российского экипажа с космодрома Байконур, и Энн Макклейн, в настоящее время находящаяся на МКС.

О предстоящем выходе в космос двух женщин рассказала в четверг Кристина Кох на предполетной конференции в российском Звездном городке. Старт корабля "Союз МС-12" с интернациональным экипажем на борту запланирован на 14 марта с космодрома Байконур. Согласно программе полета, российский космонавт Алексей Овчинин и астронавты США Ник Хейг и Кристина Кох проведут на орбите 204 суток.