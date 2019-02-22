В Национальном космическом центре разместят более 15 предприятий

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Более 15 предприятий ракетно-космической отрасли, которые размещены в Москве, планируют перевести на территорию создаваемого в столице Национального космического центра. Об этом говорится в презентации проекта, размещенной в пятницу на сайте Роскосмоса.

В Центре, который планируется построить в Филях, собираются расположить офисы Роскосмоса, Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), НТЦ "Заря" (занимается в том числе специальной связью), НПО "Техномаш" и другие.

Перемещение еще 12 предприятий в новое здание признано нецелесообразным. Таким образом, корпорация ВНИИЭМ (занимается созданием космической техники и прочей продукции), акционерное общество "Российские космические системы", научно-производственное предприятие "Квант" (создает солнечные батареи) переносить не будут.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил правительству Москвы и Роскосмосу создать Национальный космический центр, который сосредоточит все ключевые конструкторские бюро, предприятия и профильные организации.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Центр заработает в Москве через три с половиной года, уже ведется обсуждение с правительством Москвы. В одном месте будет собрано 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса, "одновременно этот проект предполагает ускорение плана финансового оздоровления центра им. Хруничева".