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Запуск "Союза-СТ" со спутниками OneWeb запланирован в ночь на 28 февраля

Спутники должны обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с разгонным блоком "Фрегат" и космическими аппаратами OneWeb запланирован на 00:37 мск 28 февраля. В субботу ракету вывезут на стартовый комплекс космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщил ТАСС представитель госкорпорации Роскосмос.

"Запуск ракеты "Союз-СТ" со спутниками OneWeb из Куру планируется выполнить 28 февраля в 00:37 мск", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что на совещании в Гвианском центре "французской стороной принято решение о вывозе ракеты-носителя с головной частью на старт 23 февраля".

Ранее запуск был намечен на 26 февраля. Однако в пятницу глава OneWeb Грег Уайлер сообщил, что старт отложен как минимум на день из-за необходимости изучения данных о запуске ракеты "Союз-2.1б" с Байконура со спутником EgyptSat-A, при котором были отмечены некоторые отклонения от расчетной орбиты на этапе работы ракеты-носителя. При этом египетский аппарат был выведен штатно и принят на управление заказчиком.

Старт ракеты-носителя "Союз" со спутниками OneWeb, которые должны обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, первоначально был запланирован на 19 февраля. Запуск был отложен в связи с обнаруженным микроотверстием в разгоном блоке "Фрегат". Дефект был устранен на космодроме специалистами Роскосмоса.

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