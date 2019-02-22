В Arianespace сообщили о дате запуска спутников OneWeb

ТАСС, 23 февраля. Запуск спутников британской компании OneWeb с космодрома Куру (Французская Гвиана) с помощью ракеты-носителя "Союз-СТ" намечен на 27 февраля [по местному времени]. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.

"Проверка готовности пройдет 26 февраля, открывая дорогу для запуска 27 февраля [ракеты] с первыми шестью спутниками OneWeb!" - написал Исраэль. Ранее о задержке запуска, запланированного прежде на 26 февраля, проинформировал глава компании OneWeb Грег Уайлер.

В четверг, 21 февраля, с Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с египетским аппаратом EgyptSat-A. Это стало первым пуском российской ракеты в 2019 году. Спутник был успешно выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат".

При этом в Роскосмосе сообщили о "погрешностях" в ходе запуска. Как уточнил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, после работы третьей ступени "Союза" было зафиксировано отклонение орбиты спутника на 60 км, однако его парировал разгонный блок.