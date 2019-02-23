Ракету "Союз-СТ" с спутниками OneWeb начали вывозить на стартовый комплекс космодрома Куру

"Гвианский космический центр. Вывоз ракеты "Союз" со спутниками OneWeb на старт", - написал Рогозин под фотографией.

Запуск спутников с космодрома Куру (Французская Гвиана) с помощью ракеты-носителя "Союз-СТ" намечен на 27 февраля по местному времени (28 февраля мск), сообщил в пятницу исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.

Ранее запуск был намечен на 26 февраля. Однако в пятницу глава OneWeb Грег Уайлер сообщил, что старт отложен как минимум на день из-за необходимости изучения данных о запуске ракеты "Союз-2.1б" с Байконура со спутником EgyptSat-A, при котором были отмечены некоторые отклонения от расчетной орбиты на этапе работы ракеты-носителя. При этом египетский аппарат был выведен штатно и принят на управление заказчиком.

Старт ракеты-носителя "Союз" со спутниками OneWeb, которые должны обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, первоначально был запланирован на 19 февраля. Запуск был отложен в связи с обнаруженным микроотверстием в разгоном блоке "Фрегат". Дефект был устранен на космодроме специалистами Роскосмоса.