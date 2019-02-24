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Разгонный блок и спутники OneWeb установили на ракету "Союз-СТ" на космодроме Куру

Сообщается, что перед стартом ракеты 28 февраля запланированы автономные проверки разгонного блока и ракеты-носителя

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Специалисты установили разгонный блок "Фрегат-М" и спутники компании OneWeb на ракету "Союз-СТ", которая должна стартовать 28 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом в воскресенье сообщили в Роскосмосе.

"В Гвианском космическом центре состоялись вывоз и установка на ракету "Союз-СТ-Б" космической головной части в составе спутников OneWeb и разгонного блока "Фрегат-М", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Перед стартом запланированы автономные проверки разгонного блока и ракеты-носителя, а также контрольные и генеральные испытания и работы по контрольному набору стартовой готовности "Фрегата".

Запуск "Союза" с аппаратами OneWeb, которые должны обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, первоначально был запланирован на декабрь 2018 года. Он был отложен из-за обнаруженного в разгонном блоке микроотверстия. Дефект был устранен специалистами Роскосмоса на космодроме.

Позднее запуск назначили на 26 февраля, однако его перенесли на 28-е из-за необходимости изучить данные о запуске с Байконура ракеты "Союз-2.1б" со спутником EgyptSat-A, во время которого были отмечены некоторые отклонения от расчетной орбиты на этапе работы ракеты- носителя. При этом египетский аппарат был выведен штатно и принят на управление заказчиком.

Теги
Россия
Ракету "Союз-СТ" установили на стартовом комплексе космодрома Куру
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