Разгонный блок и спутники OneWeb установили на ракету "Союз-СТ" на космодроме Куру

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Специалисты установили разгонный блок "Фрегат-М" и спутники компании OneWeb на ракету "Союз-СТ", которая должна стартовать 28 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом в воскресенье сообщили в Роскосмосе.
"В Гвианском космическом центре состоялись вывоз и установка на ракету "Союз-СТ-Б" космической головной части в составе спутников OneWeb и разгонного блока "Фрегат-М", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.
Перед стартом запланированы автономные проверки разгонного блока и ракеты-носителя, а также контрольные и генеральные испытания и работы по контрольному набору стартовой готовности "Фрегата".
В Гвианском космическом центре состоялись вывоз и установка на ракету «Союз-СТ-Б» космической головной части в составе спутников OneWeb и разгонного блока «Фрегат-М».— РОСКОСМОС (@roscosmos) 24 February 2019
Специалисты Роскосмоса провели операции по механической, электрической и пневматической стыковке КГЧ с ракетой pic.twitter.com/ER8S5lSriZ
Запуск "Союза" с аппаратами OneWeb, которые должны обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, первоначально был запланирован на декабрь 2018 года. Он был отложен из-за обнаруженного в разгонном блоке микроотверстия. Дефект был устранен специалистами Роскосмоса на космодроме.
Позднее запуск назначили на 26 февраля, однако его перенесли на 28-е из-за необходимости изучить данные о запуске с Байконура ракеты "Союз-2.1б" со спутником EgyptSat-A, во время которого были отмечены некоторые отклонения от расчетной орбиты на этапе работы ракеты- носителя. При этом египетский аппарат был выведен штатно и принят на управление заказчиком.