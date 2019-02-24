Разгонный блок и спутники OneWeb установили на ракету "Союз-СТ" на космодроме Куру

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Специалисты установили разгонный блок "Фрегат-М" и спутники компании OneWeb на ракету "Союз-СТ", которая должна стартовать 28 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом в воскресенье сообщили в Роскосмосе.

"В Гвианском космическом центре состоялись вывоз и установка на ракету "Союз-СТ-Б" космической головной части в составе спутников OneWeb и разгонного блока "Фрегат-М", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Перед стартом запланированы автономные проверки разгонного блока и ракеты-носителя, а также контрольные и генеральные испытания и работы по контрольному набору стартовой готовности "Фрегата".