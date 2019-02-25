Орбиту МКС 26 февраля поднимут на 1,6 км

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) предварительно запланирована на 26 февраля. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), в ведении которого находится Центр управления полетами (ЦУП).

"Коррекция орбиты запланирована на 26 февраля, включение двигательной установки - на 5:21 мск. Высота увеличится на 1,6 км. Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-10" должны проработать 451,2 секунды [более семи минут]. Это предварительные данные", - отметили в институте.

Как рассказали в ЦНИИмаш, коррекция будет связана с формированием баллистических условий для полета российских транспортных кораблей.

Ближайший пилотируемый запуск к МКС запланирован на 14 марта. На корабле "Союз МС-12" к станции должны отправиться космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не долетели из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября.