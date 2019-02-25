Роскосмос утвердил график полетов к МКС на 2019 год

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. График полетов к Международной космической станции (МКС) утвержден Роскосмосом в понедельник. Об этом сообщил ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Павел Власов.

"Да, утвердили на 2019 год", - ответил Власов на вопрос о том, утвержден ли график полетов на МКС.

По его словам, в этом году будет три запуска пилотируемых "Союзов". Они в основном будут лететь к МКС по четырехвитковой схеме (около шести часов). При этом полет космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов остался в планах на 25 сентября.

"Да, запланировано таким образом. <…> Сейчас необходимо окончательное оформление документов с партнерами. Намерение и план такой озвучены", - сказал Власов.

Какие-либо еще подробности он не сообщил.

Сейчас в ЦПК к полету готовятся два космонавта из ОАЭ - Хазаа аль-Мансури и Султан ан-Нияди, в полет отправится один из них, второй станет дублером. На станции первый космонавт от этой страны должен провести около недели и вернуться вместе с экипажем пилотируемого корабля "Союз".

Запуски к МКС

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что российские ракеты отправят в этом году с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) три грузовых корабля "Прогресс МС" и три пилотируемых "Союза МС" с новыми экипажами. Также запланирован тестовый беспилотный запуск ракеты "Союз 2.1а", дата его пока неизвестна. Сейчас все пилотируемые корабли отправляют к МКС с помощью ракет "Союз-ФГ". Как сообщалось ранее, Роскосмос планирует в этом году завершить эксплуатацию этих носителей и начать отправлять корабли "Союз" на станцию с помощью ракет "Союз-2.1а".

Первый пуск к МКС "Союза МС-12" запланирован на 14 марта. Следующим в графике значится пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11", старт носителя планируется на 4 апреля.

Затем 6 июля к МКС должен отправиться пилотируемый корабль "Союз МС-13", его запуск будет выполнен с помощью ракеты "Союз-ФГ", после чего в том же месяце, 31 июля, на станцию полетит следующий "грузовик" - "Прогресс МС-12", пуск будет осуществлен на ракете "Союз-2.1а". На 25 сентября, после почти двухмесячного перерыва, запланирован старт ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14. Завершающим по программе МКС в этом году будет запуск 20 декабря грузового корабля "Прогресс МС-13" на ракете "Союз-2.1а".