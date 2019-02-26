На Украине заявили о планах построить плавучий космодром в Херсонской области

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Украина планирует построить первый в стране плавучий космодром в Херсонской области, задействуя производственные мощности херсонского завода "Паллада". Об этом заявил генеральный директор государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" Сергей Войт украинскому информагентству "Укринформ".

"Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать ее можно на Херсонщине. Совместно с "Укроборонпромом" мы решили сделать такую платформу на херсонском предприятии "Паллада", - сказал гендиректор. Планируется, что с этой плавучей платформы можно будет осуществлять запуски ракет в космос.

Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил 21 февраля, что Украина фактически лишилась своей космической отрасли, в том числе в результате прекращения сотрудничества в этой сфере с Россией.

В конце января этого года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины предъявили обвинение в растрате более 8 млн долларов бывшему руководителю предприятия "Укркосмос". По информации бюро, он стал третьим подозреваемым, чьи действия привели к срыву запуска первого украинского спутника "Лебедь" ("Лыбидь").