Рогозин может войти в состав совета директоров РКК "Энергия"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин включен в список претендентов на должности членов совета директоров Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". Его кандидатуру предложили акционеры РКК, сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

Также в списке отмечены фамилии первого заместителя гендиректора Роскосмоса Юрия Урличича, исполнительного директора госкорпорации по пилотируемым программа Сергея Крикалева и еще 9 человек. Решение по включению кандидатур в список для голосования было принято единогласно.

Сейчас в совет директоров корпорации входят замглавы Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, исполняющий обязанности гендиректора РКК "Энергия" Николай Севастьянов и другие.