Японские ученые получили фотографии приземления зонда "Хаябуса-2" на астероид Рюгу

Снимок сделан установленной на аппарате камерой через минуту после краткой посадки с целью забора образцов грунта. В этот момент зонд находился на расстоянии примерно 25 м от астероида. На фотографии хорошо видна его тень, а также слегка отличающийся по цвету отпечаток, оставленный им самим.

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Японские специалисты смогли получить первые фотографии момента приземления космического зонда "Хаябуса-2" ("Сокол-2") на астероид Рюгу, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) на своем сайте .

Проведя первичный анализ полученного материала, ученые пришли к выводу, что зонду действительно удалось сесть практически в том самом месте, где и планировалось. После посадки "Хаябуса-2" выстрелил в поверхность астероида металлической пулей и собрал поднявшиеся образцы пород специальным пылесосом. Частицы почвы и камней помещены в герметичный контейнер.

В процессе посадки произошла одна нештатная ситуация. При взлете зонд стал двигаться наискосок, и специалистам JAXA пришлось в экстренном порядке дополнительно включать двигатель, чтобы аппарат совершил своего рода сальто и в итоге оказался в той же самой точке на расстоянии около 20 км от Рюгу, откуда он начинал спуск. Этот маневр завершился успешно.

Астероид Рюгу ("Дворец дракона") находится между Землей и Марсом. "Хаябуса-2" был запущен к нему в декабре 2014 года с космодрома на острове Танэгасима. Ученые рассчитывают найти на астероиде породы, сохранившиеся там в неприкосновенности со времени рождения нашей Солнечной системы. Особые надежды возлагаются на то, что там удастся обнаружить следы воды и органических веществ, что, как полагают, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Предполагается, что зонд весом около 600 кг ориентировочно в ноябре или декабре сойдет с орбиты астероида и отправится в обратный путь. В 2020 году он должен вернуться на Землю. "Хаябуса-2" представляет собой модифицированную версию первого "Сокола", который впервые в истории сумел доставить на Землю образцы материалов, собранные на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. В мае 2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду Итокава. За семь лет зонд преодолел расстояние в 6 млрд км, что стало на тот момент абсолютным рекордом в истории космонавтики.