Роскосмос в 2019 году запустит спутник "Ямал-601" для объектов "Газпрома"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Роскосмос в 2019 году планирует запустить спутник "Ямал-601" для обеспечения высокоскоростными каналами передачи данных и спутниковой связью объектов "Газпрома" и предоставления этих услуг сторонним пользователям, сообщает "Газпром".

Как отмечается, взаимодействие "Газпрома" и Роскосмоса носит стратегический характер. В частности, на объектах Единой системы газоснабжения России эксплуатируются около 500 газоперекачивающих агрегатов разработки НПО "Искра" (входит в госкорпорацию "Роскосмос").

"Ямал-601" станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи", - отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны рассматривают возможность участия Роскосмоса в проекте "Газпрома" по созданию сборочного производства космических аппаратов в Московской области.

На объекте "Газпрома" успешно прошли испытания изготовленные организацией Роскосмоса элементы скважинного оборудования в коррозионностойком исполнении, ведется изготовление опытных образцов оборудования для систем подводной добычи углеводородов, также отмечается в пресс-релизе.

Ранее в среду глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подписали актуализированную дорожную карту разработки и освоения производства организациями Роскосмоса современного оборудования, включая импортозамещающее, в интересах "Газпрома". Срок действия документа продлен до 2022 года.

Рамки сотрудничества охватывают технологическое оборудование для добычи углеводородов на шельфе, компрессорное и энергообеспечивающее оборудование, оборудование для переработки газа и производства сжиженного природного газа (СПГ). В новой редакции документа расширен перечень работ по приоритетным направлениям - подводной добыче углеводородов и производству СПГ.

При этом документом предусмотрено преимущественное финансирование проводимых работ за счет Роскосмоса, однако по ряду позиций будет рассмотрена возможность финансового участия "Газпрома".