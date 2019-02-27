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Астрономы США обнаружили небесный объект, получивший наименование "Очень-очень далекий"

В Научном фонде Карнеги подчеркнули, что этот объект находится "практически на пределе наших возможностей наблюдения"

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Небесное тело, находящееся на удалении от Солнца в 140 раз большем, чем Земля, обнаружили американские астрономы. Как сообщил в среду интернет-портал Space.com, оно получило предварительное наименование FarFarOut ("Очень-очень далекий"). Объект находится "далеко за Плутоном".

"Это открытие было сделано буквально только что, - приводит портал Space.com слова сотрудника вашингтонского Научного фонда Карнеги Скотта Шепарда. - Объект находится практически на пределе наших возможностей наблюдения".

Пока нет данных об орбите этого небесного тела и его массе. Кроме того, обнаружение объекта должно быть подтверждено другими астрономами.

В декабре 2018 года группа астрономов обнаружила объект, находящийся на расстоянии 120 астрономических единиц от Солнца (одна астрономическая единица - 149,5 млн км). Он получил обозначение 2018 VG18 и неофициальное название FarOut ("Очень далекий"). Возможно, что это - карликовая планета, обращающаяся вокруг Солнца за тысячу лет.

Наиболее удаленное скопление небесных тел в Солнечной системе - облако Оорта, область, простирающаяся на расстояние от 50 тыс. до 100 тыс. астрономических единиц от Солнца, являющаяся источником долгопериодических комет. Внешняя граница облака Оорта определяет гравитационную границу Солнечной системы.

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