Ракета "Союз-СТ-Б" со спутниками OneWeb успешно стартовала с космодрома Куру

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Отделение ускорителей, а также второй и третьей ступеней произойдет примерно после девяти минут полета. Теперь разгонный блок "Фрегат" в течение часа будет выводить спутники на низкую круговую орбиту на высоте 1,2 тыс. км. Общая продолжительность миссии составит 1 час 22 минуты. За процессом запуска непосредственно из центра управления полетами во Французской Гвиане следила министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен.

Каждый спутник имеет массу 147,7 кг и оборудован двумя солнечными батареями (средняя мощность в рабочем состоянии - 210 Вт), плазменной двигательной установкой, бортовым датчиком спутниковой навигации GPS. Предполагаемый срок службы данных аппаратов - пять лет.

В общей сложности OneWeb намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. Спутники будут работать в Ka и Ku-диапазоне радиочастотного спектра.

По заявлению разработчиков, абоненты низкоорбитальной системы OneWeb смогут получать доступ в интернет со скоростями, сравнимыми с доступом по выделенной наземной оптоволоконной линии.

Первоначально скорость будет составлять более 500 мегабит в секунду, с вводом аппаратов второго поколения компания рассчитывает увеличить ее до 2,5 гигабит в секунду. Абоненты смогут принимать сигнал с помощью специальных терминалов, их можно будет устанавливать у себя дома, в общественных местах, на транспортных средствах (в т. ч. самолетах). В январе 2019 года сообщалось, что стоимость одного такого устройства не будет превышать $200-$300.

Перенос запуска

Запуск "Союза" с аппаратами OneWeb, которые должны обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, первоначально был запланирован на 19 февраля. Он был отложен из-за обнаруженного в разгонном блоке микроотверстия. Дефект был устранен специалистами Роскосмоса на космодроме.

Позднее запуск назначили на 26 февраля, однако его перенесли на два дня из-за необходимости изучить данные о запуске с Байконура ракеты "Союз-2.1б" со спутником EgyptSat-A, во время которого были отмечены некоторые отклонения от расчетной орбиты на этапе работы ракеты-носителя. При этом египетский аппарат был выведен штатно и принят на управление заказчиком.

Долгосрочный контракт

25 июня 2015 года в Лондоне европейская компания Arianespace и OneWeb объявили о заключении контракта на запуск аппаратов спутниковой системы OneWeb российскими ракетами-носителями "Союз" с космодромов Куру и Байконур. Он предусматривает использование 21 ракеты "Союз" для вывода в космос 672 спутников OneWeb базовой группировки на околополярную орбиту высотой 1,2 тыс. км, по 32-36 аппаратов за один запуск. В случае успешной реализации проекта контракт предусматривает опцион на не менее чем пять дополнительных запусков.

Как сообщил 11 апреля 2018 года глава "Роскосмоса" Игорь Комаров, стоимость контракта на запуски спутников OneWeb составила более $1 млрд.