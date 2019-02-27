Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту все шесть спутников OneWeb

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Первые шесть спутников, которые заложат основу будущей низкоорбитальной системы связи компании OneWeb, успешно выведены на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат". Трансляцию миссии ведет в YouTube компания Arianespace.

Запуск прошел в штатном режиме, ракета стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в 18:37 по местному времени (00:37 мск). Первые два аппарата отделились спустя 1 час и 4 минуты после старта от закрепленного на "Фрегате" механизма. Он разработан специально для этих спутников и рассчитан на более чем 30 аппаратов. Оставшиеся четыре аппарата выведены на орбиту спустя еще 19 минут.