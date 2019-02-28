В России создадут трехмерную карту Луны

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Трехмерная карта рельефа Луны будет создана орбитальным космическим аппаратом "Луна-Ресурс-1" (КА "Луна-26"). Об этом сообщил ТАСС Роман Бессонов - заведующий отделом оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН, где занимаются разработкой цифровых спутниковых камер.

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"На космическом аппарате "Луна-Ресурс" будет стоять стереотопографическая камера, которая должна отснять с орбитального аппарата всю Луну. Это позволит построить трехмерную карту рельефа местности с высоким разрешением", - сказал Бессонов.

По его словам, карта поможет выбрать место для посадки, в том числе будущих пилотируемых и автоматических миссий.

"Луна-Ресурс-1" - орбитальный лунный аппарат, который будет доставлен на окололунную полярную орбиту. Его основной задачей станет дистанционное исследование поверхности естественного спутника Земли. Ранее сообщалось, что орбитальный аппарат должен быть запущен в 2023 году.