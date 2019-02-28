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СМИ: Канада может принять участие в программе США по исследованию Луны

Отмечается, что участие в этой программе станет частью новой канадской космической стратегии, на которую Оттава намерена потратить $1,9 млрд

ОТТАВА, 28 февраля. /ТАСС/. Канадское космическое агентство может принять участие в программе США по исследованию Луны. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

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По данным его источников, соответствующее заявление в ближайшее время может сделать премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Предполагается, что участие в этой программе станет частью новой канадской космической стратегии, на которую Оттава намерена потратить 2,5 млрд канадских долларов ($1,9 млрд) в течение 24 лет.

На прошлой неделе директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что Вашингтон намерен сформировать объединение государств для совместной реализации планов по освоению Луны и установлению на ней постоянного человеческого присутствия.

Ранее сообщалось, что NASA определило декабрь 2021 года крайним сроком завершения подготовки грузов научного и технологического оборудования для исследования Луны, включая планируемую лунную орбитальную станцию. Ранее предполагалось сделать это до 19 ноября 2018 года.

Теги
КанадаСШАТрюдо, Джастин
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