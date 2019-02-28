{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Канада присоединится к проекту NASA по созданию окололунной станции

Оттава планирует инвестировать $1,56 млрд в течение 24 лет на различные космические программы

ОТТАВА, 28 февраля. /ТАСС/. Канада примет участие в программе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по созданию окололунной станции Lunar Gateway. Об этом в четверг сообщил премьер-министр Джастин Трюдо во время посещения штаб-квартиры Канадского космического агентства в городе Сен-Убер (провинция Квебек).

"Наши союзники попросили нас присоединиться к ним и попросили нас о помощи в изучении открытого космоса, они хотят, чтобы мы были партнерами в этой лунной миссии. Сегодня мы делаем шаг вперед, Канада идет на Луну", - его выступление транслировал национальный телеканал CTV. По словам Трюдо, Оттава намерена инвестировать 2,05 млрд канадских долларов ($1,56 млрд) в течение 24 лет на различные космические программы, в том числе в проект NASA Lunar Gateway.

На прошлой неделе директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что Вашингтон намерен сформировать объединение государств для совместной реализации планов по освоению Луны и установлению на ней постоянного человеческого присутствия.

Ранее сообщалось, что NASA определило декабрь 2021 года крайним сроком завершения подготовки грузов научного и технологического оборудования для исследования Луны, включая планируемую лунную орбитальную станцию. Прежним крайним сроком было 19 ноября 2018 года.

Теги
КанадаСШАТрюдо, Джастин
Сигнал со спутников OneWeb получили на Земле
Все шесть запущенных спутников успешно функционируют
Читать полностью