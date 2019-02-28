Сигнал со спутников OneWeb получили на Земле

ТАСС, 28 февраля. Компания OneWeb установила связь со своими спутниками, выведенными в четверг на орбиту с помощью российской ракеты "Союз-СТ-Б" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом говорится на странице компании в Twitter.

"Прием сигнала подтвержден", - указано в нем. Ранее глава OneWeb сообщил, что все шесть запущенных спутников успешно функционируют.