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Сигнал со спутников OneWeb получили на Земле

Все шесть запущенных спутников успешно функционируют
Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" на стартовом комплексе космодрома Куру AP Photo/Henri Griffit, архив
Описание
Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" на стартовом комплексе космодрома Куру
© AP Photo/Henri Griffit, архив

ТАСС, 28 февраля. Компания OneWeb установила связь со своими спутниками, выведенными в четверг на орбиту с помощью российской ракеты "Союз-СТ-Б" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом говорится на странице компании в Twitter.

"Прием сигнала подтвержден", - указано в нем. Ранее глава OneWeb сообщил, что все шесть запущенных спутников успешно функционируют.

Запуск спутников OneWeb, которые должны обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, прошел в штатном режиме. Ракета "Союз-СТ-Б" стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в 18:37 по местному времени (00:37 мск). Первые два аппарата отделились спустя 1 час и 4 минуты после старта от закрепленного на разгонном блоке "Фрегат" механизма. Оставшиеся четыре аппарата выведены на орбиту спустя еще 19 минут.

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